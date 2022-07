Dybala, si va verso un testa a testa tra Roma e Napoli: le ultime

AS ROMA NEWS – Le voci su Dybala alla Roma sono sempre più discordanti. C’è chi parla di un’offerta da 6 milioni di euro già presentata al giocatore, rumors che arrivano dall’Argentina ma che al momento non trovano conferme qui in Italia.

Secondo La Repubblica (A. Di Carlo – M. Juric) l’assalto dei giallorossi alla Joya è però solo questione di tempo. Il pressing è reale, e l’offerta sarà consegnata a breve all’entourage del giocatore. Confermate le cifre: stipendio da 6 milioni di euro per 4 anni.

Comincia a parlare di Dybala in chiave Roma anche l’esperto numero uno di calciomercato qui in Italia, e cioè Gianluca Di Marzio: nella notte il giornalista di Sky Sport ha rivelato di un possibile testa a testa tra i giallorossi e il Napoli per l’attaccante argentino.

I partenopei al momento sono bloccati dai diritti di immagine del giocatore, che vorrebbero avere per sé. Il problema è che il giocatore li ha già ceduti in passato a una società e ha un valore superiore al milione di euro. La Roma invece dovrebbe (teoricamente) prima cedere Zaniolo per liberare il posto ala Joya. Ma tra le parti ci sono già stati dei “contatti non approfonditi”.

Completamente diversa la ricostruzione de Il Tempo (A. Asutini), secondo il quale tutto il mondo si sta convincendo che la Roma stia comprando Dybala, senza però la minima conferma (anzi) della società e degli agenti del giocatore.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Gianlucadimarzio.com