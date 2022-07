Zaniolo in forma super, arrivano i complimenti dello staff. E Mou lo vuole insieme a Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gol, assist e belle giocate permettono a Zaniolo di ritrovare un pizzico di serenità in più dopo le voci e le polemiche dei giorni scorsi.

I quotidiani oggi mollano la presa, e allontanano almeno per un giorno le voci di un suo imminente trasferimento alla Juventus. Anzi, il Corriere dello Sport, uno dei quotidiani che ha spinto di più sui malumori di Zaniolo, oggi parla di “sorriso alla Roma” in prima pagina.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) rivela anche un particolare interessante: a fine partita gli uomini di Mourinho si sono complimentati con il giocatore per la sua forma fisica e per la professionalità mostrata in queste settimane, presentandosi al ritiro in condizioni brillanti.

Lo Special One, aggiunge Il Messaggero (S. Carina), vorrebbe averlo ancora alla Roma, nonostante continui a chiedere con forza l’acquisto di Dybala. Per i Friedkin però le porte devono essere girevoli: per un attaccante che entra, ci deve essere uno che parte. I discorsi sull’argentino dunque sembrano essere legati. Mou sogna invece di poter contare su entrambi.

