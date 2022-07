Muriel e Pasalic alla corte di Mourinho

AS ROMA NEWS – Grandi manovre in corso tra Roma e Atalanta. L’asse svelato ieri sembra trovare nuove conferme sui quotidiani oggi in edicola.

Due i calciatori che Mourinho vorrebbe portare in giallorosso, e che i bergamaschi sarebbero disposti a cedere: il centrocampista offensivo Mario Pasalic e l’attaccante colombiano Luis Muriel.

Il giocatore croato, 27 anni, piace molto all’allenatore portoghese per le sue doti tecniche e per la duttilità, potendo ricoprire diverse zone del campo. L’Atalanta lo valuta 18-20 milioni, e la distanza con la Roma è ancora ampia, e per questo sul tavolo delle trattative potrebbe finirci anche due giocatori giallorossi come Carles Perez e Stephan El Shaarawy.

E nel valzer degli attaccanti ecco spuntare il nome di Luis Muriel, uno che la Roma l’ha sempre sfiorata in questi anni, senza mai però vestire di giallorosso. Chissà che questa non sia la volta buona. Tiago Pinto si è informato con l’Atalanta, la valutazione fatta dai nerazzurri è al momento di 15 milioni, prezzo però destinato a scendere.

La Roma riflette: Muriel, 31 anni, potrebbe essere una soluzione nel caso in cui Zaniolo dovesse restare a Trigoria, andando a completare il reparto avanzato. I suoi gol farebbero molto comodo a Mourinho. L’unica perplessità di Pinto è legata all’età del giocatore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero