Frattesi-Roma, sono le ore del dentro o fuori. Cresce il nervosismo di Pinto

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Davide Frattesi non si sblocca. E siamo arrivati alla metà di luglio. Mourinho è impaziente, avrebbe già voluto un centrocampista per il ritiro in Portogallo, ma deve scontrarsi con le difficoltà di un mercato dove girano ancora pochissimi soldi.

Il Sassuolo poi è un osso particolarmente duro: il club neroverde non ha necessità di fare cassa, soprattutto ora che sta per vendere Scamacca (West Ham o PSG). E per questo motivo non ha interesse ad abbassare le sue pretese per il centrocampista.

Oggi dovrebbe andare in scena un nuovo contatto tra Tiago Pinto e la dirigenza emiliana per capire una volta per tutte se è possibile trovare un punto di incontro. Qualora la fumata dovesse essere ancora nera, la Roma cambierà obiettivo.

Il general manager portoghese è infatti descritto come piuttosto spazientito dall’atteggiamento del Sassuolo. Al momento Aouar e Pasalic, nonostante per caratteristiche siano diversi da Frattesi, sono le piste su cui Pinto è pronto a fiondarsi per regalare un centrocampista in più a Mourinho.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica