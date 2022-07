RITIRO ROMA – Zaniolo in grande spolvero: tripletta in partitella. Lunga chiacchierata con Pellegrini a fine seduta

AS ROMA NEWS – Zaniolo in grande spolvero anche nella partitella di oggi in famiglia dopo la bella prestazione fornita ieri contro il Sunderland.

L’attaccante giallorosso, ormai da settimane al centro delle voci di mercato, ha realizzato una tipletta nella sfida che si è giocata nel corso dell’allenamento mattutino nel ritiro in Algarve.

Nella squadra gialla giocavano Rui Patricio, Mancini, Tripi, Calafiori, Ivkovic, El Shaarawy, Volpato, Shomurodov, Abraham. La formazione rossa era composta invece da Svilar, Bove, Smalling, Ibanez; Celik, Spinazzola, Carles Perez; Felix, Zaniolo.

Cristante e Darboe prima, e Matic e Pellegrini (andato in gol) dopo hanno giocato come jolly. La sfida in famiglia è terminata col punteggio di 5 a 4 a favore dei rossi. Da segnalare come, al termine dell’allenamento, Zaniolo abbia avuto una lunga chiacchierata con il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini.

Zalewski, Kumbulla, Vina, Veretout e Karsdorp hanno svolto solo lavoro differenziato dopo l’amichevole di ieri. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio alle 17.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini