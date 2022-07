“ON AIR!” – BALZANI: “Pinto in costante ritardo rispetto al mercato”, PIACENTINI: “Per Dybala con Zaniolo sarei disposto a fermarmi così”, FOCOLARI: “Napoli piazza più importante per l’argentino”, CATALANI: “Muriel grandissimo giocatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Muriel per El Shaarawy, Dybala a parametro zero, De Paul con Zaniolo in uscita: che voto diamo a questo esempio di mercato? Sarebbe un mercato da 7. Muriel per venire a Roma deve prendere quello che prende all’Atalanta. Da 7 perché vendi Zaniolo… Per lottare per il vertice mi auguro che vengano fatte altre operazioni. Ci siamo dimenticati che manca almeno un altro centrocampista. Questo tipo di mercato sarebbe perfetto con la permanenza di Zaniolo, un mercato da 8 nel caso, con posizione di classifica da terzo posto…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Tra Dybala, De Paul e Muriel secondo me già se ne arrivasse uno sarebbe una cosa importante, ma non sarà per niente facile. La possibilità di prenderli tutti e tre non sarebbe nemmeno un ipotesi così impossibile a livello economico ma purtroppo il problema principale è la tempestività nel prendere determinare scelte. Pinto sembra essere sempre in costante ritardo rispetto al mercato, non è possibile che ancora non si sappia che fine farà Zaniolo. Per esempio il Napoli ha fatto una scelta e ha venduto Koulibaly, così come la Juventus ha lasciato Dybala e ha preso Pogba, bisogna prendere delle scelte per poi costruire il mercato…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ieri ho visto cose interessanti, specie nel secondo tempo, quando la squadra ha cominciato a buttare meno palloni in avanti. Matic ha dato sicurezza alla squadra. La cosa simpatica è che il palo e il gol di ieri di Zaniolo entra nei pezzi di mercato, e non della partita. Ma va bene, ce lo prendiamo questo classico tormentone di mercato, abbiamo lo scudo per difenderci… Ci sono delle trattative in corso che non sono state smentite da nessuno come quella di Frattesi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “In una famiglia, se il padre non può permettersi una berlina o di portare tutti in vacanze alle Maldive, non è che i figli possono prendersela con lui…non è che il padre può andare a rubare. Così la Roma non è che ha l’obbligo di prendere Dybala. Se poi qualcuno ci rimane male perchè non arriva, amen. Ma in questo momento sembra essere il giocatore capace di spostare gli equilibri. Sempre che non torni a bomba l’Inter… Ormai vale tutto perchè basta un gol in un’amichevole di Zaniolo per farlo passare da uno che voleva uccidere Mourinho e Friedkin all’amore risbocciato con la Roma, e la gente è stanca di questo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma potrebbe anche pensare di mantenere Veretout, con Matic e Frattesi come titolari. Noi abbiamo sempre detto che nel momento in cui la coppia Cristante-Veretout sarebbe diventata quella di riserva, avremmo fatto il salto di qualità. Zalewski? Mamma mia che bel giocatore, gioca come uno maturo… Dybala? Tutto molto in stallo, e io continuo a dire che devi farlo adesso questo colpo, ancora prima di risolvere la questione Zaniolo. Io sarei disposto anche a restare così, a rimanere con Diawara a centrocampo pur di avere Dybala con Zaniolo. Muriel? Mi piace molto, può fare sia il vice-Abraham che il vice-Zaniolo. E’ uno di quelli che spacca la partita. Sarebbe molto interessante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Roma in buona condizione ieri contro il Sunderland, per ora l’indicazione è quella della difesa a tre, che durante la stagione ha dato l’idea di una maggiore e progressiva solidità. Matic e Veretout fa pensare a una coppia Matic-Frattesi per il futuro, se mai il giocatore del Sassuolo arriverà. Con questo assetto qui non dovresti pensare al regista puro alla Douglas Luiz o Ruben Neves… Zaniolo? La differenza si vede al primo scatto, quando nemmeno l’avversario riesce a trattenerlo, e se l’arbitro non avesse fischiato lui arrivava in porta con tutto il giocatore attaccato… Lui ormai è un calciatore integro. Se vendi Zaniolo, devi prendere Dybala. Se Dybala dovesse andare all’Inter è un conto, se invece dovesse andare al Napoli, tu devi andare immediatamente da Zaniolo e rinnovargli subito il contratto. Temo che il Napoli sia la piazza ideale per Dybala, come la Roma, ma con la differenza che loro fanno la Champions…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La fascia di capitano a Zalewski e non a Zaniolo? Non guarderei a certe cose, si tratta di un premio a un ragazzo che ha fatto una grande stagione. E poi parliamo di un’amichevole. Ho letto che si sono riaperti i contatti per Senesi, che l’ho visto giocare tante volte e per me è un grande giocatore. Questa è una buona notizia: se la Roma riesce a dare Villar al Monza a quelle cifre, Senesi sarebbe un acquisto veramente importante. Zaniolo da quello che so io non ha ricevuto offerte. E senza la sua cessione, Dybala non puoi prenderlo… Muriel? Grandissimo giocatore. Da un punto di vista tecnico è straordinario, ha espresso sempre il 50% delle sue possibilità. Ma quando è in giornata è devastante. Lui per El Shaarawy lo farei, lo scambio con Miranchuk invece no…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Zaniolo? Non dico che il gol possa normalizzare la situazione tra la Roma, l’agente e il giocatore, ma almeno quando sta in campo il ragazzo dimostra di essere un professionista e di dare tutto per la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma sorpresa del prossimo campionato? Bisogna vedere cosa fa sul mercato, mi aspetto il grande colpo. Per ora è la stessa squadra dell’anno scorso, forse anche un po’ peggiore perchè ha perso Mlhitaryan. Per fare il salto di qualità servono due giocatori… Dybala? Per la Roma i problemi sono due: l’ingaggio e il fatto che non parteciperebbe alla Champions. Il Napoli al momento è quella più avanti, i contatti con l’entourage sono frequenti, lui non dico che diventerebbe l’erede di Maradona, ma potrebbe far sognare la piazza… Zaniolo? La scelta della Roma è chiara, è una scelta tecnica. La Roma non crede a Zaniolo fino in fondo. Su di lui si è riaffacciato il Manchester United, ma 50 milioni sono tanti anche per loro. E’ una situazione complicata, e la possibilità che rimanga alla Roma va presa in considerazione. A quel punto bisognerà ricostruire il rapporto con Zaniolo… L’asse Roma-Atalanta? Stanno parlando diversi giocatori, all’Atalanta piace El Shaarawy, alla Roma piace Pasalic. Il nome nuovo che è entrato nelle discussioni è Muriel, che potrebbe essere un’opportunità per i giallorossi, perchè può giocare sia come punta che insieme a Abraham. Qualcosa di interessante lì può venire fuori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che la Roma sia davvero su Dybala, e la questione Zaniolo potrebbe essere scissa, uno non escluderebbe l’altro… Zaniolo mi sembra un bel professionista, sempre pronto a lavorare, e lo ha fatto anche quest’anno. Staremo a vedere. Io spero che rimanga alla Roma, secondo me farebbe bene a lui e alla crescita della squadra. Se poi si sta delineando il suo passaggio a un’altra squadra, la Roma avrà pronto un piano B per non peggiorare la squadra, o addirittura migliorarla… Muriel? E’ un calciatore che dopo qualche anno a Bergamo ha bisogno di cambiare aria. Magari a Roma avrebbe una motivazione diversa. Ma con tutti i suoi limiti, come può non piacerti…In una squadra come la Roma ce lo vedrei eccome…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala? Il mio albatros continua a darmelo all’Inter. Mi dice di stare tranquillo, ma tranquillo a Roma ha fatto una brutta fine. Per Dybala però il Napoli sarebbe una destinazione importante, più della Roma per via della Champions…Lui comunque come sceglie, non sceglie male: anche la Roma, pur senza Champions, avrebbe i suoi vantaggi e sarebbe una location straordinaria per Dybala… Zaniolo? Se restasse non sarebbe per niente una brutta notizia per la Roma. Lui può tornare a essere Zaniolo. A oggi però non lo sai. Date però troppa importanza a una amichevole estiva… Non è una partita contro il Sunderland a determinare Zaniolo. Sappiamo che lui è forte, ma bisogna vedere sulla costanza di rendimento nel corso del campionato. Se torna a essere quello che era, 50 milioni sono pochi… Ma Mourinho non ci crede tanto, non è convinto che possa tornare a essere un grande giocatore, altrimenti non avrebbe accettato la sua cessione…Muriel? Per la Roma sarebbe un bene assoluto, se Mou riesce a inquadrarlo, diventerebbe un giocatore importante. Miranchuk invece sta bene dove sta…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!