Gaffe della Uefa: annuncia Real Madrid-Roma come finale della Supercoppa (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – La Uefa fa una gaffe per la presentazione della Supercoppa Europea che ha fatto immediatamente il giro del web.

Il maggior ente calcistico d’Europa, per pubblicizzare la partita sul proprio profilo Twitter, ha inserito la Roma di Josè Mourinho, vincitrice della Conference League, come avversaria del Real Madrid, campione d’Europa in carica.

Snobbato a sorpresa l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League e dunque prossimo rivale degli spagnoli per la vittoria della Supercoppa.

Il post è rimasto visibile per una decina di minuti, nel corso dei quali è stato subissato di messaggi che segnalavano la svista, per poi essere eliminato e corretto.