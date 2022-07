CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 14 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 18:20 – VIEIRA: “ZAHA E’ FELICE DI STARE QUI” – Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, ha parlato del futuro di Zaha (29), attaccante accostato alla Roma: “Siamo in un periodo in cui ci sono molte speculazioni sui giocatori. Quello che è veramente importante per me e per la squadra è che Wilfried è tornato in tempo e sta lavorando bene per giocare una buona stagione. Quello che viene scritto sui giornali è difficile da controllare. Posso solo dire che è felice nel nostro club e che non vede l’ora che la nuova stagione abbia inizio”.

Ore 15:15 – SONDAGGIO LIONE PER KLUIVERT – Dopo il prestito al Nizza, Justin Kluivert (23) lascerà la Roma in questa sessione di mercato. L’olandese non è partito per il ritiro portoghese in attesa di offerte. Come scrive su twitter Gianluigi Longari di Sportitalia, per l’ex Ajax ci sarebbe un timido sondaggio da parte del Lione, dopo gli interessamenti di Marsiglia e West Ham nelle scorse settimane.

Ore 10:00 – SENESI, L’AGENTE IN ITALIA – Atteso in questi giorni in Italia l’agente di Senesi (25) del Feyenoord, che intende proporre di nuovo l’italo-argentino alla Roma: la risposta, per ora, sarà certamente tiepida. Perché le priorità sono altre. (Il Tempo)

Ore 9:10 – ASSE ROMA-ATALANTA, SPUNTA MURIEL – Nei colloqui tra Roma e Atalanta si è parlato di Luis Muriel (31). Tiago Pinto e Mourinho pensano al colombiano come rinforzo per l’attacco nel caso di permanenza di Zaniolo a Trigoria…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:55 – FRATTESI IN STALLO, PINTO NERVOSO – Per Davide Frattesi (22) sono ore decisive. La Roma e il Sassuolo si riparleranno nelle prossime ore, se non ci saranno aperture da parte degli emiliani, Tiago Pinto cambierà obiettivo….LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – DYBALA, CORSA A DUE ROMA-NAPOLI – La Roma prepara l’offerta per Dybala (28), ma deve guardarsi dal Napoli, l’altro club che sta pensando seriamente al colpo. Si profila un duello per la Joya...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

