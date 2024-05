Dybala, solo un affaticamento: l’attaccante ha iniziato le terapie, punta a esserci col Bayer

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano notizie confortanti sul fronte Paulo Dybala: l’argentino ha svolto oggi alcuni controlli che hanno escluso lesioni muscolari all’adduttore dopo il fastidio avvertito ieri nel match contro la Juventus.

Per la Joya solo un affaticamento muscolare, da gestire al meglio in questi giorni. Il giocatore ha già cominciato le terapie del caso e punta a recuperare in tempo per i prossimi impegni della Roma, a cominciare da quello di giovedì sera sul campo del Bayer Leverkusen.

Oggi la squadra si è ritrovata a Trigoria per preparare il match di ritorno contro i tedeschi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sera, per tutti gli altri regolare seduta in campo. Nessun problema per Gianluca Mancini, che si è allenato a pieni giri insieme ai compagni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

