Dybala, stilato il piano di rientro per essere in campo contro il Feyenoord

AS ROMA NOTIZIE – Ottimismo crescente per Paulo Dybala, anche se ieri l’argentino non era in gruppo nell’allenamento svolto all’indomani della bella vittoria sull’Udinese.

Il programma di rientro della Joya sembra essere stato già stilato: oggi l’attaccante, sostiene l’edizione odierna del Corriere dello Sport, svolgerà allenamento differenziato oggi, per poi essere in gruppo nella rifinitura di domani.

La sua presenza contro il Feyenoord è molto probabile. Un’ottima notizia per Josè Mourinho dopo la paura dei giorni scorsi: l’emergenza attacco sembra essere già finita.

Abraham e Solbakken ieri si sono allenati in gruppo: l’inglese ha già giocato e segnato domenica scorsa, mentre il norvegese era seduto in panchina.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera