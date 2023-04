Roma in allerta, gli ultras del Feyenoord minacciano: “Occhio alle vostre fontane…”

NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina Roma-Feyenoord, ma soprattutto l’arrivo nella Capitale degli ultras olandesi, già immortalati ieri a Napoli in uno scatto che ha confermato il “gemellaggio” con i tifosi partenopei.

Clima tutt’altro che sereno nella Capitale in vista della vigilia del match: già da domani è previsto l’arrivo di una parte dei supporters del Feyenoord, e non per assistere alla partita dell’Olimpico, dato che lo stadio gli è stato interdetto.

Il timore è che gli olandesi possano provocare problemi all’ordine pubblico, specie dopo le provocazioni lanciate sui social nelle ultime ore: “Occhio alle vostre fontane“, la minaccia che fa riferimento ai danni provocati alla Barcaccia, vandalizzata nel febbraio del 2015.

La piazza sarà sorvegliata e transennata. Osservate speciali pure Termini, Piazza del Popolo e Trastevere. Ma non basterà. Perché gli ultras della Roma non resteranno a guardare e il rischio scontri si allarga quindi anche nei dintorni dello stadio, dove comunque saranno impiegati più di mille agenti.

Fonte: Leggo