Dybala stupito dalle voci sulla rescissione: vuole restare a Roma

Paulo Dybala è rimasto sorpreso dalle voci circolate ieri su un possibile addio anticipato alla Roma per approdare al Boca Juniors, dove ritroverebbe l’amico Leandro Paredes. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

La notizia, che aveva alimentato diversi rumors, non trova riscontro concreto: l’argentino vuole restare in giallorosso, ma ora aspetta che il club faccia il primo passo sul rinnovo del contratto.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la dirigenza e Carlos Novel, agente di Dybala, per discutere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. A Trigoria, al momento, non sono arrivati segnali chiari e la situazione resta sospesa.

Gasperini continua a considerare Dybala un “valore aggiunto”, ma la continuità è essenziale. L’argentino è pronto a restare, ma serve uno scatto deciso della Roma per trasformare la volontà in contratto effettivo.

Fonte: La Repubblica