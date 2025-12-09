Dybala stupito dalle voci sulla rescissione: vuole restare a Roma

1
27

Paulo Dybala è rimasto sorpreso dalle voci circolate ieri su un possibile addio anticipato alla Roma per approdare al Boca Juniors, dove ritroverebbe l’amico Leandro Paredes. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.
LEGGI ANCHE – Dybala, fratelli al lavoro per la rescissione a gennaio: la voce dall’Argentina e i dubbi sulla fonte

La notizia, che aveva alimentato diversi rumors, non trova riscontro concreto: l’argentino vuole restare in giallorosso, ma ora aspetta che il club faccia il primo passo sul rinnovo del contratto.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la dirigenza e Carlos Novel, agente di Dybala, per discutere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. A Trigoria, al momento, non sono arrivati segnali chiari e la situazione resta sospesa.

Gasperini continua a considerare Dybala un “valore aggiunto”, ma la continuità è essenziale. L’argentino è pronto a restare, ma serve uno scatto deciso della Roma per trasformare la volontà in contratto effettivo.
LEGGI ANCHE – Pellegrini l’highlander di Gasp: ora il rinnovo è possibile (ma a cifre ridotte)

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteZirkzee, Scamacca o Kalimuendo: il cerchio si stringe per il nuovo centravanti
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome