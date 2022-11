Dybala torna in gruppo, ma la sua presenza col Toro è un mistero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Il calciatore argentino sta molto meglio, e teoricamente sarebbe pronto per scendere in campo, anche se solo per uno spezzone di gara, domenica contro il Torino.

Ma la decisione non sarà della Roma e tanto meno di Josè Mourinho. A decidere se Dybala potrà giocare o meno con i granata sarà, di fatto, la federazione argentina. E’ questo quello che scrivono oggi i giornali e che ha fatto capire anche lo stesso allenatore portoghese durante il post partita di Sassuolo.

“Certo che abbiamo bisogno di lui, se potessi scegliere lo vorrei col Torino ma non lo so se Paulo ci sarà. Non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare in Qatar o se invece, non giocando, è più sicuro di andare. È ovvio però che i giocatori che vanno al Mondiale in questa settimana, soprattutto nell’ultima partita, avranno la testa più di là che di qua”.

Tra messaggi con l’AFA, chiamate a Scaloni e voglia fortissima di andare al Mondiale, Dybala capirà cosa è meglio fare per volare in Qatar. La Roma lo aspetta e sarebbe ben felice di schierarlo domenica.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Il Messaggero