Mou vs Karsdorp: il rimprovero negli spogliatoi e la rissa sfiorata. Oggi il confronto a Trigoria

AS ROMA NEWS – La misura era colma. E così Mourinho ha deciso di usare le maniere forti. Un gesto plateale, un vero e proprio “strappo” che potrebbe avere conseguenze forti sullo spogliatoio.

La scelta dello Special One, un allenatore non nuovo a certi gesti estremi per dare una scossa all’ambiente, è stata quella di far fuori Karsdorp dallo spogliatoio, accusandolo di tradimento. Lo sfogo di Mou non nasce dalla gara di Reggio Emilia, ma ha radici lontane.

Tutto ha inizio nel post gara di Juventus-Roma, quando il tecnico dichiarò senza troppi peli sulla lingua: “L’anno scorso Karsdorp era una storia, quest’anno se non sta bene arrivederci amico e entra Celik”. La seconda puntata a Udine, con il clamoroso errore dell’olandese che apre le danze alla goleada friulana: un’altra disattenzione che Mourinho ha sottolineato, in privato però, al ragazzo.

Poi il derby: Mou lo sostituisce e lui tira dritto negli spogliatoi, per poi tornare sui suoi passi e accomodarsi in un secondo momento in panchina. Atteggiamento poi minimizzato dal tecnico. La sera stessa del derby Karsdorp è stato infine riconosciuto da molti tifosi in un noto locale alle spalle di Piazza Navona.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sfida di Reggio Emilia: il muso lungo per l’iniziale esclusione, la lentezza nel prepararsi per l’ingresso in campo, la mancata esultanza al gol di Abraham e l’errore in marcatura su Lauriente in occasione del gol del Sassuolo. Nello spogliatoio il patatrac: Mou rimprovera il calciatore, che reagisce e risponde a tono all’allenatore. A quel punto giocatori e staff sono costretti a frapporsi per evitare il peggio tra i due.

A quel punto Mou ha scelto di strappare definitivamente con il terzino, presentandosi ai microfoni dei giornalisti e scaricando pubblicamente il calciatore. Da Trigoria filtra il pieno appoggio al tecnico, che ha l’incondizionata fiducia del club oltre che il totale controllo dello spogliatoio.

Quanto il futuro di Karsdorp sia lontano da Roma lo si capirà nelle prossime ore: oggi a Trigoria la squadra si ritroverà dopo il giorno di pausa concesso dal tecnico per far sbollentare gli animi. Il giocatore è sorpreso e aspetta un confronto con Tiago Pinto, chiamato a fare da mediatore in una vicenda complicata. Karsdorp non è fuori rosa, e non sono previste multe. Ma è chiaro che la vicenda dovrà essere affrontata e risolta, anche con toni duri, in un senso o nell’altro.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo