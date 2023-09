Dybala rientra, Pellegrini si ferma

AS ROMA NEWS – Non sembra essere iniziata nel modo migliore la stagione di Lorenzo Pellegrini, così come quella della Roma, squadra di cui è fieramente capitano.

Il sette giallorosso è finito di nuovo ai box, e stavolta il problema fisico è stato avvertito durante il ritiro azzurro con il nuovo ct Spalletti. Un fastidio all’adduttore che lo ha costretto a non allenarsi con i compagni e che lo pone in forte dubbio per l’esordio dell’ex allenatore giallorosso sulla panchina dell’Italia.

La speranza del calciatore, ma anche della Roma, è che lo stop sia solo precauzionale: Pellegrini, dopo aver lavorato al massimo sia lunedì che martedì, ha accusato un problema muscolare che lo ha spinto a lavorare in palestra. Anche a Trigoria, prima della sfida contro il Milan, il centrocampista giallorosso aveva avuto dei fastidi che avevano spinto Mou a lasciarlo inizialmente in panchina contro i rossoneri.

I giocatori della Roma, specie quelli più rappresentativi, continuano a vivere nell’incertezza della propria condizione fisica, spesso non ottimale: capitan Pellegrini è già reduce da un paio di stagioni frenate dai continui acciacchi fisici. Ancora più complicata la storia clinica di Paulo Dybala, tornato ieri ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Restano ai box invece Aouar e Renato Sanches, che puntano a rientrare la prossima settimana.

