Mou chiede aiuto: Totti o Boniek. Ma la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sui giornali, complice la lunga pausa per le nazionali, si torna a parlare di un tema ormai vecchio ma sempre attuale: il possibile rientro in società di Francesco Totti.

Tutto nasce dalla richiesta fatta da Josè Mourinho più di qualche tempo fa, e cioè quella di inserire nella dirigenza della Roma una figura forte che lo affianchi, specialmente quando si tratta di combattere battaglie pubbliche e politiche.

Da ieri è preso a circolare il nome dell’ex capitano, anche se Mou non avrebbe fatto espressamente il suo nome per ricoprire quel ruolo. L’allenatore gradirebbe avere vicino una figura forte, e si accontenterebbe volentieri anche Boniek o Boban sarebbero nomi che farebbero felice il tecnico.

Al momento però quella di Josè sembra essere solo un desiderio, perchè di concreto non c’è nulla. Sia Totti che Boniek hanno confermato che non ci sono discorsi in piedi con la Roma. Il club infatti non sembra intenzionato a inserire nuove figure dirigenziali all’interno dei quadri di Trigoria dopo l’arrivo di Lina Souloukou.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere dello Sport / Il Romanista