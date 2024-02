DYBALA: “Tripletta che cercavo da tempo. Mi sembra di aver già vissuto una vita qui a Roma. Futuro? Non lo so, ma mi godo ogni momento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Tripletta e pallone portato a casa. Da quant’è che lo volevi?

“Tanto. Era da un po’ che lo volevo. Oggi non l’ho cercato, ma è servito per vincere”.

L’abbraccio con De Rossi?

“Era un momento difficile della partita, il Torino era un avversario difficile e la partita poteva mettersi in qualunque modo. Dopo il gol sono corso verso la panchina e il primo che c’era era il mister”.

E la corsa sotto la curva?

“Più o meno la stessa cosa. Li ringrazio, oggi la partita era alle sei del pomeriggio e lo stadio era comunque pieno”.

Si può arrivare in fondo all’Europa Leagiue?

“Io voglio sempre vincere, ovunque sia. Ovviamente è difficile, ma non ci nascondiamo e lavoriamo per raggiungere i nostro obiettivi”.

Dybala resta a lungo?

“Io ho detto quando sono arrivato che mi sembrava di aver vissuto già una vita qui a Roma. Il futuro non lo so, ma mi sto godendo ogni momento con questa squadra e questi tifosi”.

Azmoun voleva il pallone…

“I palloni vanno sempre a casa di mia mamma…”