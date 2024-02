(LIVE!) ROMA-TORINO: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Roma che torna ad occuparsi del campionato e della rincorsa alla zona Champions dopo la vittoria ai rigori contro il Feyenoord in Europa League.

I giallorossi devono smaltire in fretta l’euforia per il passaggio del turno, ma soprattutto le fatiche dell’impegno di coppa. Fortunatamente anche il Torino, l’avversario di oggi all’Olimpico, non ha riposato e giovedì scorso ha rimediato una pesante sconfitta interna nel match giocato contro la Lazio.

La Roma non può perdere punti per strada visto il ritmo tenuto da Bologna e Atalanta, e dovrà provare a battere anche i granata per tenere viva la lotta al quarto posto.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:30 – Rick Karsdorp non è stato convocato da mister De Rossi: il terzino olandese non era al meglio dopo la gara con il Feyenoord e non sarà nemmeno in panchina stasera.

Ore 16:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto ma per il momento non piove sopra lo stadio Olimpico. Il terreno di gioco non dovrebbe avere problemi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi rebus da sciogliere nella Roma in ogni zona del campo.

ROMA-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Smalling, Huijsen, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Baldanzi, Pellegrini, Lukaku.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Gineitis, Okereke, Lazaro, Kabic.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Assistenti: Di Iorio e Cecconi.

IV uomo: Ayroldi.

Var: Paterna.

Avar: Di Bello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini