Dybala va in tribuna e trema. Scaloni: “La lista dei convocati potrebbe non essere quella attuale”

AS ROMA NEWS – Il sorriso si trasforma in una smorfia di paura. Paulo Dybala non può ancora essere sicuro di giocare il suo Mondiale con la maglia dell’Argentina. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

Le condizioni fisiche dell’attaccante della Roma non sono ancora buone, tanto che il calciatore ieri è finito in tribuna nell’amichevole disputata dall’Albiceleste con gli Emirati Arabi (travolti 5 a 0).

A fare compagnia al giallorosso anche Romero, Gomez e Nico Gonzalez. Tutti e cinque tenuti fuori “a scopo precauzionale”. Ma sono le parole pronunciate da Scaloni a mettere in allarme gli esclusi.

“Non posso garantire che la lista definitiva dei convocati sarà quella attuale– ammette il ct argentino – oggi ho tenuto fuori a scopo precauzionale Romero, Gomez, Nico Gonzalez e Dybala, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, possiamo cambiare la lista fino a lunedì”.

Parole che fanno suonare un campanello d’allarme per il romanista, recuperato in extremis dalla Roma. Il regolamento prevede che per infortunio o Covid-19, un giocatore possa essere sostituito fino al giorno prima dell’esordio della sua Nazionale al Mondiale e l’Argentina lo farà scendendo in campo contro l’Arabia Saudita martedì 22.

Fonte: Il Tempo