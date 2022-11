Roma, offerto Odriozola. Holm o Klostermann per giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un prestito secco. Sarà molto probabilmente questa la formula con cui Tiago Pinto andrà a sostituire Karsdorp tramite l’acquisto a titolo temporaneo di un altro terzino.

E stando alle ultime voci di mercato che arrivano oggi dai giornali, a prendere il posto dell’olandese dovrebbe essere Alvaro Odriozola, 26 anni, terzino destro del Real Madrid, offerto ai giallorossi dopo la rottura tra Mou e Karsdorp.

L’esterno spagnolo, che lo scorso anno si era trasferito in prestito alla Fiorentina dove ha giocato 22 partite in campionato realizzando un gol, potrebbe essere la soluzione tampone per la Roma in attesa di giugno.

In estate infatti gli obiettivi per la destra sarebbero altri: piace Mazzocchi della Salernitana, ma in cima alla lista di Tiago Pinto ci sarebbero Emil Holm, 22 anni, terzino svedese dello Spezia, e Lukas Klostermann del Lipsia.

Fonte: Corriere della Sera