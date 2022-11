Giannini: “Da Di Bartolomei al sottoscritto passando per Totti e De Rossi: giusto puntare sul vivaio quando non hai calciatori top”

AS ROMA NOTIZIE – Giuseppe Giannini è ospite delle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi. L’ex capitano della Roma ha parlato della squadra di Mourinho, focalizzandosi soprattutto sulla linea verde adottata dallo Special One. Di seguito le parole del Principe.

Mourinho sembra aver puntato sulla linea verde, se lo aspettava?

La Roma ha sempre avuto giovani di primo livello. Quando trovi un allenatore come Mourinho che non ci pensa due volte ad inserirli, per la società è ancora più esaltante. C’è un lavoro accuratissimo nel settore giovanile, ai ragazzi viene insegnata la professionalità.

Le novità sono Volpato e Tahirovic.

Bisogna anche fare di necessità virtù. Quando non puoi contare su giocatori importanti è giusto percorrere questa strada, che la Roma ha portato avanti dai tempi di Di Bartolomei, Bruno Conti e Rocca, passando per me fino ad arrivare a Totti, De Rossi e Pellegrini.

Zalewski protagonista al Mondiale?

Si è fatto strada in una piazza importante. Soltanto i giovani di grande qualità riescono a ritagliarsi un ruolo in pianta stabile tra i titolari. Il Mondiale può essere la rampa di lancio per fare un ulteriore step e diventare ancor più importante nella Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport