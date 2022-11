Arriva Solbakken, a Roma la prossima settimana. Karsdorp, il Marsiglia può risolvere ancora le grane di Pinto

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il Marsiglia potrebbe ancora una volta risolvere i problemi di mercato della Roma, stavolta legati alla rottura con Karsdorp.

Il club francese, che in passato ha già accolto in squadra diversi calciatori giallorossi, da Pau Lopez a Cengiz Under passando per Veretout, potrebbe diventare una vera e propria colonia romanista qualora dovesse arrivare anche il terzino olandese.

Il Marsiglia ha preso informazioni con la Roma per capire gli spazi di manovra di un ipotetico affare. Anche il Lione ha bussato alla porta di Tiago Pinto, mentre la Juventus ha fatto un sondaggio con l’entourage del calciatore.

Intanto, restando sul fronte mercato, la prossima settimana sarà a Roma l’attaccante Ola Solbakken, pronto a firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2027. Il calciatore però si unirà alla squadra allenata da Mourinho solo a gennaio, non avendo ricevuto il nulla osta dal Bodo/Glimt.

Sul fronte terzini, contatti tra l’entourage di Hector Bellerin e la Roma: il terzino piace ma la sua priorità al momento sembra essere quella di restare al Barcellona, o comunque in Spagna (anche il Betis si è fatto avanti). Ma la soluzione potrebbe arrivare sempre dalla Liga: è stato infatti proposto Alvaro Odriozola, tornato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina ed il mancato riscatto.

La ricerca di un erede di Karsdorp continua: la frattura tra l’olandese e la Roma è insanabile, fa sapere l’agente del calciatore. Ecco perchè Pnto sta già scandagliando il mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica