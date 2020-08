Dzeko accusa Fonseca: “Ci hanno mangiato, dovevamo alzare la palla”

AS ROMA NEWS – Nervi tesi in casa giallorossa dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Siviglia a Duisburg. Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ieri Dzeko ha accusato apertamente il suo allenatore, Paulo Fonseca.

Il bosniaco a fine gara si è presentato davanti ai microfoni delle televisioni per manifestare neanche tanto velatamente il suo disappunto per le scelte tattiche del tecnico portoghese: “Stavolta mi ha deluso tutto, non siamo mai stati in partita, ci hanno sovrastato in velocità e in tecnica, ci hanno mangiato. Non abbiamo capito che era difficile giocare da dietro, dovevamo alzare la palla e metterla su di me“.

Anche Fonseca si è detto deluso: “Abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia ha giocato meglio e la realtà dice che loro sono più forti. Il principale responsabile sono io, senza scuse. Ma alla fine rifarei le stesse scelte, con questo modulo stavamo andando bene. Il bilancio della stagione però è positivo, ora pensiamo alla prossima”. Parole che a tanti tifosi non sono andate giù.

Fonte: Gazzetta dello Sport