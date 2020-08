Siviglia-Roma 2-0, Il Messaggero: “Pallotta saluta da perdente”, Corsport: “E’ l’ultimo regalo di Jim”, Gasport: “L’era Friedkin parte con un ko”

AS ROMA NEWS – La batosta subita ieri in Europa League fa male alla Roma, surclassata nel match più importante della stagione da un Siviglia apparso superiore sotto ogni fronte. Il Messaggero (U. Trani) oggi titola: “La Roma di Jim esce di scena“, e sottolinea come Pallotta abbia salutato alla sua maniera: da perdente. “La stagione è ufficialmente fallimentare”, conclude il quotidiano.

Bocciato Pau Lopez: “Friedkin sa che cosa lo aspetta nella Capitale. E, vista la prestazione dello spagnolo, va subito risolto il problema numero 1: il portiere”, conclude Il Messaggero oggi in edicola, che definisce “agghiacciante” l’esordio di Ibanez in Europa League, giovane ancora “acerbo e da svezzare”.

Anche il Corriere dello Sport se la prende con Pallotta e titola: “Roma fuori dall’Europa League. E’ l’ultimo regalo di Jim“. La Gazzetta dello Sport invece apre la sua edizione scrivendo: “Roma, l’era Friedkin comincia con un ko”. Brutta sconfitta col Siviglia e giallorossi eliminati.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport