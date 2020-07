Dzeko, la Juve insiste e pensa a una “formula creativa” con la Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Per sostituire il partente Higuain, che ormai ha chiuso la sua avventura in bianconero, la Juventus sta sfogliando la rosa di attaccanti in lista e che comprende Arkadiusz Milik, Edin Dzeko e Raul Jimenez. Lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport (G. Vaciago).

Il centravanti del Wolverhampton però sembra aver perso quota nelle ultime ore, e quindi la corsa sembra essere a due tra gli attaccanti di Roma e Napoli. La soluzione Dzeko sembra essere quella più gradita in casa Juve: il giocatore piace tantissimo sia a Sarri che Paratici e si sta studiando il modo di portarlo via da Trigoria.

La Roma potrebbe anche cedere il bomber bosniaco che guadagna molto (circa 7 milioni a stagione) e sarebbe disponibile a uno scambio o una formula creativa. Il rapporto con Fienga rende la situazione fluida e possibile, ma agli occhi della Juventus il calciatore ha solo un difetto: l’età. In bianconero avrebbe due anni di contratto, gli stessi che avanzano sul suo contratto con la Roma.

Fonte: Tuttosport