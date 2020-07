Smalling, cambiano le carte in tavola: ora la Roma prova l’acquisto a titolo definitivo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – In casa Roma tiene banco ancora l’affare Smalling, prioritario per Fonseca ma anche per l’ad Fienga, che sta lavorando in prima persona alla trattativa. Stando a quanto racconta l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora), in settimana sono andati in scena un paio di incontri con Jozo Palac, intermediario incaricato dai giallorossi di portare a termine le contrattazioni con il Manchester United.

Nel faccia a faccia tra i due, all’agente è arrivato l’input di cambiare le carte in tavola per cercare di chiudere una trattativa che va avanti da tempo, essendo iniziata già lo scorso ottobre dopo le prime buone prestazione dell’inglese. A Trigoria si è deciso di fare un tentativo per un acquisto immediato a titolo definitivo, abbandonando momentaneamente la strada del prestito con obbligo di riscatto.

L’obiettivo della Roma è quello ammorbidire le pretese dei Red Devils e portare a casa il difensore con meno della cifra di 20 milioni di euro circolata negli ultimi giorni. Il pagamento però resterebbe dilazionato in tre anni.

Fonte: Il Tempo