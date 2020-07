Roma: Under, Kluivert e Pau Lopez sul mercato per trattenere Zaniolo

NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo vuole restare alla Roma, e il club giallorosso sta provando in tutti i modi a non dover cedere il suo gioiello. A Trigoria sanno che la cessione del ragazzo sarebbe una mossa molto rischiosa sotto diversi aspetti: il giocatore è amato dalla tifoseria, e, scrive oggi “Leggo” (F. Balzani) è l’unico in grado di attirare sponsor come la Disney.

Ecco perchè la Roma proverà a cedere tutti gli altri calciatori in rosa che hanno mercato pur di riuscire a sistemare i conti ed evitare il sacrificio Zaniolo. I giocatori più appetiti in Italia e in Europa sono i giovani Cengiz Under, richiesto dal Napoli, e Justin Kluivert, corteggiato invece dall’Arsenal. I due però stanno trovando poco spazio ultimamente nella Roma e questo rischia di far calare il loro valore di mercato.

Anche Pau Lopez potrebbe presto diventare una pedina importante sul mercato: lo spagnolo è tornato in panchina contro il Brescia, con Mirante che ha confermato di essere all’altezza di difendere i pali della Roma. Davanti a un’offerta superiore ai 25 milioni di euro anche l’ex portiere del Betis rischia di salutare. Chi invece non ripasserà per Trigoria è Schick, conteso da Lipsia e Milan: anche dalla sua cessione la Roma spera di ricavare un bel gruzzolo con cui dare ossigeno ai suoi conti.

Fonte: Leggo