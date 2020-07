Pedro nel 3-4-2-1? Fonseca lo vede come prima o seconda punta

AS ROMA NEWS – Con le ali messe in secondo piano dal nuovo modulo di Fonseca ci si comincia a domandare che destino ci potrebbe essere per Pedro, calciatore già bloccato dalla Roma per la prossima stagione.

L’esterno si libererà infatti a parametro zero dal Chelsea al termine di questo campionato e firmerà un biennale con opzione per il terzo con la Roma. Pedro nasce come ala pura, avendo giocato per tante stagioni da esterno nel 4-3-3 nel Barcellona, ma che con gli anni si è trasformato in seconda punta.

Nel 3-4-2-1 quindi potrebbe giocare benissimo in appoggio a Edin Dzeko, ma Fonseca, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), lo vede addirittura come possibile alternativa al bosniaco. La Roma con Pedro dunque avrebbe un jolly per ogni posizione dell’attacco, potendo all’occorrenza giocare anche come vice-Dzeko.

Fonte: Corriere della Sera