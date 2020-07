Roma, il nuovo modulo taglia fuori Under e Kluivert

AS ROMA NEWS – Fonseca passa al 3-4-2-1 e i risultati parlano chiaro: così la squadra sembra aver ritrovato un equilibrio. Il mister ora non vuole più cambiare, ma con questo nuovo sistema di gioco c’è qualcuno che ci guadagna e altri che ci rimettono.

A trarne vantaggio c’è sicuramente Bruno Peres, racconta oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), che a Brescia è stato addirittura il migliore in campo. Una frase che in pochi si sarebbero aspettati di leggere sulla cronaca della Roma. Il brasiliano, che pochi mesi fa non era buono nemmeno per la serie B brasiliana, è stato una chiave della vittoria e anche quattro giorni prima, contro il Parma, aveva servito l’assist per il gol di Mkhitaryan.

Ma se il 3-4-2-1 esalta i terzini che sanno più offendere che difendere, di fatto taglia fuori le ali pure come Kluivert e Cengiz Under, abituati ad avere la linea laterale come costante riferimento. È chiaro che i due siano sul mercato per motivi economici ma a questo punto anche tattici.

Fonte: Corriere della Sera