Dzeko, la Juventus lo vuole ma per Friedkin è intoccabile: zero possibilità che parta

ULTIME NEWS AS ROMA – In queste ore si fa un gran parlare di Edin Dzeko, ma non è una novità. Quando il calciomercato scalda i motori, il nome del centravanti bosniaco finisce sempre per diventare di grande attualità. Nonostante i suoi 34 anni, Dzeko resta un giocatore ambitissimo dai principali club, ed è per questo che finisce sempre sulle prime pagine dei quotidiani sportivi.

Come la Juvenuts di Pirlo, ad esempio, che si è messa in fila per averlo. Non è invece una novità l’interesse dell’Inter di Conte, che però si è già scottata la scorsa estate. I giornali continuano a rilanciare notizie di mercato, con Milik pronto a diventare il sostituto naturale del bosniaco in caso di cessione.

Ma come stanno davvero le cose? Se prima Dzeko poteva essere considerato di troppo per il suo stipendio oneroso, ora con l’avvento dei Friedkin la sua posizione è tornata ad essere salda all’interno della Roma. Per la nuova proprietà Dzeko è un intoccabile, così come lo sono Zaniolo e Pellegrini.

Nessuna possibilità che il bosniaco venga ceduto. Non è un caso che sul sito ufficiale del The Friedkin Group campeggi la foto di Dzeko: per i nuovi proprietari il centravanti è uno dei principali fiori all’occhiello della rosa del club, il giocatore universalmente più conosciuto in Europa, e di lui non vogliono privarsi.

Lo stesso Edin si è dimostrato più volte particolarmente attaccato alla Roma e alla Capitale. Per lui non è di certo un problema restare. Qualcuno ha parlato di problemi con Fonseca dopo la sconfitta col Siviglia, ma per il portoghese Dzeko resta un giocatore insostituibile per l’attacco (e non solo) della Roma. E da qui non si muove. Più che un sostituto di Edin, il club giallorosso è alla ricerca di un suo vice all’altezza, compito tutt’altro che agevole. Ma questa è tutta un’altra storia.

Giallorossi.net – F. Turacciolo