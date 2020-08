La Stampa: “Juventus su Kluivert e Florenzi, proposto Rugani come contropartita”

AS ROMA NEWS – La Juventus guarda ancora in casa Roma per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Stando a riporta oggi il quotidiano “La Stampa” , i bianconeri avrebbero proposto uno scambio riguardante Justin Kluivert e Alessandro Florenzi, con Daniele Rugani offerto come contropartita tecnica.

Resta però da capire la volontà della Roma, disponibile a cedere i suoi due calciatori ma poco propensa a puntare sul difensore bianconero. I giocatori della Juventus che piacciono ai giallorossi sono altri.

Fonte: la Stampa