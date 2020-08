Pallotta vende: dopo la Roma cedute anche le quote dei Boston Celtics

AS ROMA NEWS – Dopo aver ceduto l’AS Roma al gruppo Friedkin, James Pallotta è pronto a lasciare anche i Boston Celtics.

L’imprenditore statunitense possiede l’8% delle quote della franchigia NBA con base in Massachusetts, ma stando a quanto riporta il sito Sportico.com, Pallotta starebbe vendendo queste quote a Steve Pagliuca, già managing partner e membro del comitato esecutivo del club.

La società ha un valore totale stimato di 3,1 miliardi di dollari, quinta per valore all’interno dell’NBA, idetro a Bulls (3,2 miliardi), Warriors (4,3 miliardi), Lakers (4,4 miliardi) e NY Knicks (4,6 miliardi). Stando a questa cifra, il valore delle quote dell’ex presidente della Roma si aggira intorno ai 248 milioni di dollari.

Fonte: sportico.com