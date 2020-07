Dzeko-Lukaku, abbracci e sussurri: tifosi romanisti in allarme

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un abbraccio a fine partita, con Dzeko che parla all’orecchio di Lukaku e col belga che lo guarda con occhi sorpresi. Il dialogo segreto tra i due attaccanti di Roma e Inter, scrive oggi il Corriere dello Sport, fa preoccupare i romanisti.

Sono infatti giorni in cui si parla di un ritorno di fiamma dei nerazzurri per l’attaccante giallorosso, con Conte che vorrebbe il bosniaco a ogni costo. Per tanti tifosi dietro quel dialogo a fine partita ci potrebbe essere la rivelazione di un imminente approdo di Dzeko in nerazzurro.

La Roma, scrive il quotidiano, ha incaricato intermediari di sondare il mercato alla ricerca di acquirenti per il bosniaco che guadagna troppo per le finanze del club (7,5 milioni netti a stagione più bonus). “Questa secondo me è stata l’ultima partita giocata da Dzeko contro l’Inter. Da settembre vestirà la maglia nerazzurra”, la preoccupazione dei tifosi romanisti sui social.

Fonte: Corrieredellosport.it