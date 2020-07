La mossa di Friedkin: ora la pressione mediatica è tutta su Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La nuova proposta di Dan Friedkin è sul piatto: non si discosta molto dalla precedente sul quantum, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina) ma nelle modalità. Ora tocca a Pallotta decidere e dare una risposta in tempi brevi. Per ora il presidente della Roma prende tempo.

Sembra una partita a scacchi quella in corso tra i due americani: Friedkin, afferma “Il Tempo” (F. Biafora) dimostra di voler ancora investire nel calcio italiano e per questo ha riformulato una nuova proposta. Ma Pallotta sembra orientato a rifiutare, visto che valuta il club almeno 600 milioni di euro, cifra molto distante dai 490 messi sul piatto dal texano: per ora non ha intenzione di accontentarsi di cifre che lo farebbero uscire in perdita dall’investimento nel calcio.

Ma allora perchè Freidkin ha deciso questo rilancio senza però ritoccare verso l’alto la sua proposta? Stando a quanto scrive “Il Messaggero“, la mossa del magnate texano è volta a mettere pressione all’imprenditore bostoniano a livello mediatico, anche perché le due piste alternative, quella sudamericana legata a Baldini e quella araba seguita da vicino da Baldissoni, per ora non sono decollate. L’unico pronto rimane Friedkin. L’ultima mossa è lì a dimostrarlo.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo