Zaniolo vuole restare alla Roma, il problema è Fonseca

ULTIME NEWS AS ROMA – “Zaniolo vuole restare un altro anno, il problema è Fonseca“. Titola così il Corriere della Sera (L. Valdiserri) nella sezione sport dell’edizione romana. Quella di ieri doveva essere la sua partita, e invece questa è stata la sua peggiore settimana da quando è alla Roma.

Nicolò si è sentito accusato ingiustamente dal suo allenatore, prima nel post partita col Verona e poi nella conferenza stampa alla vigilia dell’Inter. E’ stato attaccato pubblicamente dal proprio tecnico proprio quando, dopo avercela messa tutta per recuperare dall’infortunio, sperava di essere più protetto. Zaniolo non ha cambiato idea: vuole restare alla Roma. Forse prima avrebbe detto per sempre. Adesso chissà.

Zaniolo a volte sembra strafottente, vedi il litigio con Dessena in Brescia- Roma, ma chi lo conosce dice che sia una maschera per nascondere la fragilità. Bisogna saperlo prendere. E lo prenderebbero parecchi club, con Juve, Inter e Tottenham in testa.

Nessuno, però, ha fatto arrivare l’offerta che può far vacillare Pallotta: oltre i 50 milioni, verso i 60. Alla Roma sanno che non è un buon momento per monetizzare, che cedere Nicolò sarebbe estremamente impopolare e che un club che ha Zaniolo in rosa si vende più facilmente. Anche per questo molti romanisti tifano Friedkin.

Fonte: Corriere della Sera