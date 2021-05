Calciomercato Roma: Dzeko, nessun colloquio in corso con i Los Angeles Galaxy

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Smentiti i colloqui in corso tra Edin Dzeko e il Los Angeles Galaxy.

Secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, non sarebbero in corso contatti tra l’attaccante giallorosso e il club statunitense.

Per Dzeko dunque è ancora probabile la permanenza alla Roma anche il prossimo anno, con Josè Mourinho alla guida della squadra.

There are no talks ongoing between #LAGalaxy and Edin #Dzeko. #transfers #MLS

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2021