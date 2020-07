Dzeko-Roma, l’addio resta possibile. L’Inter offre Vecino, i giallorossi chiedono 20 milioni

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Edin Dzeko non è certo di restare in giallorosso anche il prossimo anno. I quotidiani continuano a scrivere che il bosniaco viene corteggiato pesantemente da Inter e Juventus, con la Roma che riflette davanti alla possibilità di liberarsi di un ingaggio così pesante.

Stando a quanto rivela oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani), il club nerazzurro è disposto ad offrire un giocatore in cambio per avere Dzeko dal prossimo campionato: si tratta di Matias Vecino, 28 anni, centrocampista uruguaiano che con Conte ha disputato 20 partite quest’anno, ma che al momento è indisponibile per un problema al ginocchio.

La Juventus invece resta nelle retrovie, ma sembra essere ugualmente molto interessata al centravanti bosniaco. La Roma, che ha necessità di tagliare i costi in attesa del cambio di proprietà, attende offerte: davanti a quella giusta non dirà di no alla partenza di Dzeko. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) a Trigoria chiedono 20 milioni per il bosniaco, ma con 15 milioni darebbero il via libera alla sua partenza.

