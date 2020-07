Stadio Roma, si respira aria positiva: l’impianto può davvero diventare realtà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la riunione all’interno del Movimento 5 Stelle sia stata rinviata per un problemi di comunicazione fra consiglieri, l’aria che si respira intorno allo Stadio della Roma è positiva. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

E’ raro assistere ad uno slittamento di un vertice accolto con più soddisfazione. Segno che davvero, stavolta, il nuovo impianto a Tor di Valle può arrivare ad essere una realtà. Inutile dire che, se entro settembre arrivasse il via libera allo stadio, tutta la società acquisterebbe di valore e James Pallotta potrebbe cederla con maggiori soddisfazioni, oppure, addirittura, tenersi una quota della società che deterrà il nuovo impianto.

Intanto ha al vaglio diverse proposte per il club, tra cui quella del consorzio sudamericano, con base in Uruguay, teoricamente pronta a portare in giallorosso lo svincolato Cavani. Ma a tenere le fila con Vitek per l’acquisto dei terreni di Tor di Valle è sempre Dan Friedkin l’unico che ha completato tutta la «due diligence» per la Roma e il cui nome è stato segnalato alla Borsa. La svolta è attesa da lui, anche se certezze ancora non ve ne sono, perché Pallotta chiede circa 600 milioni per sé e i soci.

Fonte: Gazzetta dello Sport