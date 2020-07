Roma, individuato Milik per il dopo Dzeko. I giallorossi pronti a giocare la carta Under

ULTIME NEWS AS ROMA – E’ Arkadiusz Milik l’attaccante che a Trigoria hanno individuato come il possibile sostituto di Edin Dzeko al centro del reparto avanzato per il prossimo anno. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Col bosniaco che è finito di nuovo nel mirino dell’Inter (la Roma chiede 20 milioni, ma per 15 darebbe il via libera all’affare), i giallorossi devono per forza muoversi su un altro attaccante per non farsi trovare impreparati nel caso in cui Dzeko dovesse trasferirsi altrove.

E il giocatore ideale individuato dalla Roma, che ha cominciato a guardarsi intorno, si chiama Arkadiusz Milik: il polacco ha 8 anni meno di Dzeko, e proprio per questo costa sulla carta circa 50 milioni. I giallorossi conterrebbero di ridurre le pretese, pagando il grosso della cifra inserendo nella trattativa Cengiz Under, che il Napoli segue da tempo.

Arrivare a dama con Milik però non sarà così semplice: l’attaccante ex Ajax è nel mirino anche di Juventus, Atletico Madrid e Tottenham, che potrebbero offrire ingaggi più elevati, e proprio per questo al momento la Roma sembra partire indietro rispetto alle concorrenti.

Fonte: Gazzetta dello Sport