Stadio della Roma, fissata per lunedì prossimo la riunione del Movimento 5 Stelle

AS ROMA NOTIZIE – Le discussioni interne al Movimento 5 Stelle per lo Stadio della Roma vanno avanti anche se molto a rilento. Qualcosa si muove in Campidoglio ma, stando a quanto riferisce Fernando Magliaro, per avere novità bisognerà aspettare la prossima settimana.

E’ stata fissata per lunedì prossimo, 20 luglio, la riunione del M5S per discutere del progetto di Tor di Valle. Sempre se non ci saranno slittamenti. Lo rivela il giornalista de Il Tempo con un tweet: