Dzeko torna capitano, ma il suo futuro alla Roma resta incerto

NOTIZIE AS ROMA – La vittoria di ieri contro la Ternana per due a zero sembra essere passata in secondo piano rispetto all’argomento fascia di capitano, tornata ieri sul braccio di Edin Dzeko.

Un particolare non da poco, anche se l’assenza di Pellegrini portava a pensare che sarebbe stato il bosniaco il capitano prescelto da Mourinho. Se per il Corriere dello Sport la fascia al braccio è un chiaro segnale di quanto sia importante Edin per lo Special One, per la Gazzetta dello Sport il futuro in giallorosso di Dzeko resta comunque incerto.

La Roma, scrive il quotidiano sportivo, si sgraverebbe volentieri del suo ingaggio. La dirigenza sa che se darà la lista gratuita al giocatore, Edin ci metterebbe poco per trovare una nuova squadra. Le stesse Juventus ed Inter proverebbero subito il colpo.

Fonte: Gazzetta dello Sport