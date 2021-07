Dzeko urla: “Basta voci sul mio futuro, penso solo alla Roma”. Ma i giornali insistono: “Può lasciare Trigoria”

AS ROMA NEWS – Non è valso a nulla lo sfogo di ieri di Edin Dzeko, quando il centravanti bosniaco ai microfoni di Sky Sport ha ribadito la sua ferma volontà di restare alla Roma: “Io sono stanco di sentir dire che vado di qua e di là, penso solo alla Roma e nient’altro”.

Parole molto chiare che non sembrano lasciare spazi di manovra sul possibile addio di Edin alla Roma nel corso di questo mercato. Lo stesso Dzeko ieri sul campo è apparso molto motivato, nonostante Mourinho abbia dato la fascia prima a Pellegrini e poi a Gianluca Mancini.

L’appello del bosniaco però è subito caduto nel vuoto. Già oggi i giornali sportivi e non hanno gettato di nuovo dubbi sulla sua permanenza a Trigoria: “Edin vuole restare in giallorosso. Tutto questo, però, non significa che la permanenza di Dzeko sia intangibile”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

“L’età non più verde e l’ingaggio pesante, infatti, mettono la dirigenza nella posizione di ascoltare tutte le offerte che possono arrivare, tenendo conto, però, che il club non ha alcuna intenzione di dare al bosniaco la lista gratuita, come potrebbe fare per gli esuberi veri.

Qualora andasse via, però, la Roma ha in mente più obiettivi. Se i meno complessi (si fa e dire) potrebbero essere Azmoun dello Zenit Pietroburgo e Yaremchuk del Gent, il vero sogno resterebbe Icardi, in uscita dal Psg, anche se solo con la formula del prestito e con parte dell’ingaggio pagato. Ma Dzeko resta al centro del progetto. Grazie ai 119 gol in giallorosso, fra i cannonieri della Roma, infatti, ha davanti solo Totti e Pruzzo. Quanto basta per cercare d’inseguire la storia sulle spalle di Mourinho“. Insomma, tutto e il suo contrario nel giro di poche righe.