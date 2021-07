Dzeko-Zaniolo, sprazzi di vera Roma

NOTIZIE AS ROMA – La Roma convince nella quarta amichevole stagionale, la seconda visibile al pubblico. Contro la Triestina la squadra giallorossa non ha di certo rubato l’occhio, mentre ieri contro gli ungheresi del Debrecen si sono visti sprazzi della squadra che vedremo con Mourinho in panchina.

“Sprazzi di vera Roma, Zaniolo e Dzeko show”, “Zaniolo-Dzeko, la Roma va“, “Zaniolo fa felice Mou”, sono alcuni dei titoli dei quotidiani oggi in edicola che sottolineano la vittoria dei giallorossi sotto al segno dei due attaccanti, il primo tornato finalmente a giocare a pieno regime dopo due infortuni terribili, il secondo di nuovo motivato sotto la guida dello Special One.

Dzeko e Zaniolo sono due calciatori che parlano la stessa lingua, quella del calcio. In campo si cercano spesso, i loro duetti fanno ammattire le difese, e anche ieri sono stati decisivi ne 5 a 2 rifilato al Debrecen. Edin, apparso subito in ottima forma, ha dato il meglio di sé, con due grandi gol da bomber di razza.

Nicolò è tornato finalmente a far vedere a tutti il suo immenso talento: forza fisica e tecnica cristallina, il suo cucchiaio in occasione del tre a uno è un compendio delle sue qualità pronte finalmente a sbocciare. La Roma di Mourinho non può prescindere dai calciatori forti, e Dzeko e Zaniolo lo sono.

Qualche tirata d’orecchie invece la prendono Fuzato per il secondo gol incassato, Rui Patricio all’esordio in giallorosso (“Resta con i piedi incollati sulla linea, assistendo al cross che porta alla prima rete ungherese“, scrive Il Messaggero), Reynolds, Kumbulla, Ibanez e Tripi per la dormita in occasione della rete di Barany.