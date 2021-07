Retroscena Viña: i Friedkin si rivolgono a una finanziaria, tensioni col Palmeiras

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva a Roma il secondo acquisto della Roma di Josè Mourinho: si tratta del terzino uruguaiano Matias Viña, 23 anni, che i giallorossi preleveranno ufficialmente solo nei prossimi giorni dal Palmeiras.

Il calciatore, arrivando nella Capitale direttamente dal Brasile, dovrà svolgere i dieci giorni di quarantena previsti dal decreto attualmente in vigore (almeno fino al 30 luglio) e quindi non potrà partire con i suoi compagni di squadra per il Portogallo.

Anche perchè l’affare con il Palmeiras non è ancora concluso: stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), i Friedkin si sarebbero rivolti a una finanziaria per sostenere l’operazione e questo ha comportato dei ritardi e delle tensioni nella trattativa.

Al punto che già venerdì scorso Viña stava partendo ma è stato bloccato dal presidente del Palmeiras. «C’è una trattativa in corso con la Roma – ha detto il ds dei brasiliani Barros in buona fede – e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena, il Palmeiras ha permesso all’atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa». Versione confermata dalla Roma.

Fonte: Il Tempo