“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma di Mou simile all’Italia di Mancini”, JURIC: “Villar è tanta fuffa”, MAGNI: “Serve un altro centrocampista oltre a Xhaka”, FOCOLARI: “Tra Dzeko e Azmoun ci sono tre categorie di differenza”

David Rossi (Roma Radio): “Vina? Se il giocatore è qui vuol dire che la trattativa è a un passo dal concludersi, e quando sarà il momento di dirlo lo diremo. Xhaka? A suon di like sui post di Instagram fa capire quale siano i suoi desiderata. Il mercato in generale stenta a decollare con i grossi nomi, è già finito luglio, manca meno di un mese all’inizio del campionato. Mi sembra un mercato del vorrei ma non posso. Ma è possibile che se si muove uno, e poi si muovono tutti gli altri…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Dzeko al momento è l’attaccante centrale della Roma, ma se domani Edin andasse dalla dirgenza e dicesse che ha un’offerta da parte di un’altra squadra, la Roma gli direbbe: “Ok, parliamone“. Al momento Dzeko non ha offerte, ma se Lukaku dovesse andare al Chelsea, si innesca un meccanismo e cambiano le carte in tavola…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se fuori dallo stadio di Frosinone le cose sono andate piuttosto bene, con gli steward che controllavano il green pass insieme ai documenti, dentro non si può dire lo stesso: non tutti indossavano le mascherine, e il distanziamento non era rispettato. La partita? Io ho visto spunti interessanti al di là del valore dell’avversario. Nel secondo tempo si è vista una Roma pseudo titolare, l’idea mi sembra quella. Certo, i due titolari di centrocampo non saranno quelli, ma la Roma mi sembra avere un’idea tattica abbastanza chiara, in tanti la paragonavano all’Italia di Mancini. Quando la squadra è in possesso palla si mette a tre dietro e uno dei terzini si stacca, mentre quando difende diventa 4-4-2. A me sembra di aver capito che per Mourinho il trequartista è più Mkhitaryan di Pellegrini…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Qualcosa si vede di come giocherà la Roma di Mourinho. Un po’ somiglia all’Italia di Mancini, ma la Roma mi sembra più impaziente rispetto all’Italia, mi sembra che Mou la stia impostando molto alta in pressione sull’avversario, con la squadra finalizzata a trovare la porta nel minor tempo possibile. E per questo sono in apprensione per il centrocampo, perchè il resto della Roma, tra trequartisti, terzini e attaccanti, è molto offensiva…Io spero che oltre a Xhaka, per la mediana si vada su un altro più di contenimento…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Ci sono cessioni in prestito che sono bocciature e altre che sono delle promozioni. Qui ci sarebbero due o tre giocatori che meriterebbero di andare fuori, e Zalewski è uno di questi, mi è piaciuto tanto, si vede che può diventare calciatore. Altri li ho visti più in difficoltà, per esempio Darboe… Il gol dell’uno a zero del Debrecen? Per me l’80% della colpa è di Reynolds, marca il giocatore all’inizio e poi se ne val bar, e quello resta tutto solo a crossare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Adesso ci sta la turnazione, Mourinho li deve ruotare e vedere tutti. Piano piano capiremo su chi conta e chi no. Mancano tre settimane, dobbiamo arrivare al 19 d’agosto per la prima gara ufficiale. Ormai manca poco, adesso serve che arrivi sul serio l’accelerata sul mercato…”

Marco Juric (Rete Sport): “A centrocampo nessuno secondo me può migliorare: Diawara vale questo e Villar vale questo. Diawara è molto limitato, e Villar per me è tanta fuffa. Tanto bello da guardare quanto poco utile alle dinamiche di squadra. In altri ruoli vedo giocatori che possono migliorare, come Ibanez che fa un grande assist per Mayoral. Secondo me se a Ibanez gli pulisci quelle amnesie difensive, può crescere e diventare un bel difensore con Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il problema la Roma ce l’avrà più in difesa che in attacco, io avrei puntato su un difensore, non penso ci sia il problema attaccante. Con Xhaka la Roma diventerebbe una squadra più pratica, più compatta, d’esperienza, capace di raggiungere obiettivi importanti. A me sembra già che davanti ed in mezzo al campo si possano avere buone sensazioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Roma deve dibattere l’argomento Dzeko e privarsi di un giocatore come lui perché ha un contratto troppo alto, anche se manca solo un anno, allora non ci siamo proprio. Speriamo che non succeda. Penso che tra Dzeko ed Azmoun ci siano tre categorie di differenza, ovviamente a favore di Dzeko…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha preso Vina e poi adesso prenderà Xhaka, sta crescendo piano piano, ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Mi sembra chiaro l’intento di Mourinho. Un tema importante è il futuro di Dzeko, la situazione che lo riguarda è abbastanza complicata per l’ingaggio che ha. Se arrivasse un’offerta vera secondo me la Roma sarebbe pronto a cederlo, non perché non crede al giocatore, ma perché per l’età e per l’ingaggio Dzeko è un giocatore difficile da sostenere per la società. Su Xhaka la trattativa non è semplice, il problema per la Roma è la forza economica dei club inglesi, loro acquistano a cifre che per noi in Italia sono inimmaginabili, vivono in un’altra dimensione economica. La volontà comune del giocatore e della Roma però è chiara, penso che Xhaka alla fine diventerà un giocatore giallorosso…”

Redazione Giallorossi.net