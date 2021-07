Roma arrivata in Portogallo, nel pomeriggio il primo allenamento. Per Vina viste mediche concluse a Villa Stuart (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è partita questa mattina per il Portogallo, dove svolgerà la seconda parte del suo ritiro precampionato.

Anche i Friedkin, attualmente in Francia per le vacanze, raggiungeranno la squadra nel resort di Tivoli Carvoeiro. Questo i video pubblicati dalla Roma che riprendono la squadra giallorossa in partenza per il Portogallo e successivamente in arrivo in terra lusitana.

Nel pomeriggio la squadra giallorossa svolgerà il suo primo allenamento portoghese in vista della partita di mercoledì sera, 28 luglio, in programma contro il Porto (diretta tv su Sky).

Non è partito con il resto della squadra il nuovo acquisto Matias Vina, che questa mattina a Villa Stuart ha svolto la prima parte delle visite mediche. Domani il giocatore completerà i test e, se tutto verrà risolto col Palmeiras, firmerà per la Roma.

L’uruguaiano però dovrà completare i dieci giorni di quarantena previsti dal decreto in vigore fino al prossimo 30 luglio per chi arriva in Italia dal Brasile. Il calciatore dunque si allenerà a Trigoria in attesa di potersi unire ai suoi nuovi compagni.

