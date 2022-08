E’ Bailly l’obiettivo last minute per la difesa di Mou

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo l’attaccante, Mou si aspetta un rinforzo anche in difesa. L’allenatore giallorosso è stato chiaro qualche giorno fa in conferenza: la Roma ha dei limiti in rosa e c’è bisogno di qualcosa in più sul mercato per rendere la squadra più competitiva.

Lo Special One si aspetta ancora due rinforzi: Belotti per l’attacco, e Bailly per la difesa. Il difensore ivoriano non ha ancora trovato una sistemazione, e Tiago Pinto aspetterà gli ultimi giorni di mercato per provare a strapparlo allo United con una formula vantaggiosa.

La Roma infatti punta a un acquisto in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto, mentre da Manchester spingono per un trasferimento a titolo definitivo. Ma a fine agosto, se Bailly non avrà trovato una sistemazione, lo United potrebbe accontentarsi di una cessione a titolo temporaneo.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Corriere dello Sport