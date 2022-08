Tiago Pinto allo sprint decisivo, per Belotti è al bivio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto vola a Milano per provare a dare uno sprint al mercato in uscita della Roma. Che appare però piuttosto bloccato.

Il giocatore più vicino alla cessione è Justin Kluivert, diretto verso il Fulham: il giocatore ha scelto la Premier per proseguire la sua carriera, snobbando le proposte arrivate da Francia e Italia. Gli inglesi, forti dell’accordo con l’olandese, hanno intenzione di chiudere solo in prestito con diritto di riscatto. Alla fine Pinto dovrà cedere.

Per Shomurodov al Bologna lo stallo sembra essere insormontabile: non c’è accordo su prezzo e modalità del trasferimento. Pinto non può far altro che aspettare, nella speranza che il mercato offra qualcosa di nuovo negli ultimi giorni per l’uzbeko.

Potrebbe avere qualche offerta invece il giovane Felix, che a 19 anni stuzzica di più l’appetito dei club (minori) del nostro campionato: oltre alla Salernitana, anche Monza e Cremonese si sono fatte avanti per avere in prestito il ragazzo. Mentre all’estero il Crystal Palace continua a seguire il ghanese.

E Belotti? Arrivati al 17 agosto la Roma è a un bivio: visto il perdurare dello stallo sul fronte delle cessioni, Pinto deve affondare con il Gallo prima delle possibili partenze di uno tra Shomourodov e Felix. Altrimenti l’accordo con il numero nove rischia di saltare.

Forse anche il solo addio di Kluivert potrebbe permettere ai giallorossi di chiudere l’acquisto dell’ex granata. Mou spinge, conscio che stavolta il tempo non è un alleato della Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli