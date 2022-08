Ora la Roma blinda Zaniolo

AS ROMA NEWS – Dalla cessione imminente, prima alla Juventus e poi al Tottenham, alla permanenza alla Roma con tanto di nuovo contratto.

I giornali sembrano (forse) arrendersi davanti all’evidenza: Nicolò Zaniolo non si muove da Trigoria, con Tiago Pinto pronto a blindarlo con un rinnovo a 4 milioni di euro l’anno.

Se l’è meritato Nicolò questo nuovo contratto. Il giocatore si è presentato tiratissimo al ritiro estivo, ed è sempre stato tra i migliori nelle amichevoli pre-campionato.

Con Mourinho il rapporto si è rinsaldato, tanto che lo Special One gli ha affidato la fascia di capitano in uno dei momenti più chiacchierati dell’estate. Zaniolo per Mou è intoccabile, e la Roma si appresta a blindarlo anche per il prossimo futuro.

