E Ghisolfi va a caccia del centravanti: pressing su Sorloth, spunta Mikautadze

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Chiuso l’acquisto Le Fée, ora la Roma veicolerà le proprie energie per rinforzare l’attacco orfano di Lukaku e Azmoun (più Belotti, ceduto al Como).

Messo in stand-by Omorodion (l’Atletico continua a chiedere 40 milioni), il nome che piace a Ghisolfi è quello di Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal quotato inizialmente 38 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), ma che si può acquistare con 30. Un calciatore che ha incantato la Liga con i suoi 26 gol segnati.

L’idea è quella di costruire un’offerta simile a quella recapitata al Rennes, abbassando la parte cash ma alzando quella dei bonus da corrispondere in un secondo momento. La trattativa tra i club proseguirà anche nei prossimi giorni, nessun problema invece con il calciatore che ha uno stipendio di “soli” 1,6 milioni. Ma il ds si guarda intorno alla ricerca di ulteriori alternative.

Non solo Sorloth, quindi. Così nelle ultime ore in attacco è stato sondato il nome di Georges Mikautadze, georgiano, attaccante classe 2000 del Metz. Ha segnato tre gol a Euro 2024 e servito un assist. Complicato battere la concorrenza del Monaco che è in vantaggio nella trattativa ma la Roma monitora la situazione a fari spenti.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

